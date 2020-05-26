吳朋奉與林嘉俐去年曾演出台灣首部器捐移植協調師職人劇《生死接線員》，戲裡飾演病患父母，劇中「核彈級催淚」劇情令人印象深刻。製作人許家豪曾表示，林嘉俐哭戲非常有層次，視帝吳朋奉催淚功力也不容小覷，「我去接他到片場拍戲，朋奉哥光在車上練台詞，就讓我掉眼淚了」。

吳朋奉詮釋有臭脾氣的爸爸態度軟化，願意面對生離死別和愛，吳朋奉當時說「中間態度與個性的轉變，可能就是會讓觀眾感動的觸發點吧」。吳朋奉指出，其實原來台詞經他略為修飾、跟導演溝通後「讓演員說這話的時候更順、更像人在說的話更有感情。也可以換一種語法，更為真情真切」。也提到「會考慮心境上的、說話的速度節奏，關於表演上的技術性問題」。

吳朋奉提到自己面對生離死別，會特別感到哀傷的是｢離、別」，也提到「把兒子的器官一部分留在爸爸的體內，那也是一種再生和永遠的懷念」。劇中幾句台詞「要把你的肝放進我的身體裡」、「爸爸答應你，我們以後每天都要三個人一起吃晚餐」，道出戲裡這位父親傷離別的心情。

當時被問到器捐，吳朋奉形容「好像人死了留下一台摩托車或一間房子，人都走了，摩托車還可以騎就騎，房子還可以住就住」。他也認為「如果可以選擇，會想留給親人和好朋友繼續使用」。吳朋奉認為「死亡沒那麼可怕，每個人都會死，死就死了」，反倒是「病來磨死不掉比較可怕」，如今猝逝消息令星友們及粉絲相當不捨。

(中時電子報)