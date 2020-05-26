新北市石門區雙園長青護理之家院長孫家倫，因不願在林姓房東的威脅下搬離，反遭黑道尾隨恐嚇，嚇得躲進派出所尋求庇護並提出告訴。此案在本刊報導後引發討論，結果金山警分局不去抓黑道穩定治安，反問孫家倫租金多少、租約到何時，並認定他與林姓房東是共同經營人，讓孫家倫氣憤表示：「這跟被查水表有何兩樣」。

本刊調查，雙園長青護理之家長年照顧重症失依老人，並與林姓地主簽8年租約，原定明年到期，林男本是不涉及經營的「房東」，孫家倫更陸續借了約千萬元給林姓地主，但林男因債台高築而拿房地產抵押，不斷想逼孫家倫離開，孫家倫不願妥協，林男便找來「黑龍幫」幫主陳燕興恐嚇威脅。

孫家倫19日遭陳燕興飛車尾隨，他被嚇的躲進派出所尋求庇護，並於當日晚間到偵查隊提出恐嚇告訴，本刊上週詢問金山警分局，警方當時表示正在蒐集犯罪事證，全案積極偵辦中，金山警分局偵查隊副隊長李祐安今日受訪時，卻又改口認為孫家倫與林姓地主是「共同經營人」，讓孫家倫氣憤不已。

孫家倫表示，警方的首要之務，應是去抓壞人以穩定治安，偵查隊卻在今天上午打了數通電話，詢問他租金多少、租約到何時等與恐嚇案無關的細節，更要求他再度去做筆錄，否則案件恐無法進行，讓他覺得自己「被查水表」，更對金山分局警方失望至極。

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(中時電子報)