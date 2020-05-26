大安農會今天發表滷豬皮新品。（陳淑娥攝）

滷豬皮可搭配其他食材做成創意料理。（陳淑娥攝）

因應外食族越來越多，大安農會持續推出滷味系列產品，26日發表滷豬皮新品，不但具有AMOT星級溯源食品標章，富含膠質的豬皮搭配其他食材料理，變化出各式各樣的佳餚，連不敢吃豬皮的民眾都一口接一口，直說真好吃！

大安區農會上午在飛天豬餐館舉辦榮獲AMOT溯源食品評鑑3顆星-滷豬皮上市發表會，由總幹事蔡建宗主持，現場以滷豬皮示範烹煮豬皮飯等多道料理。

蔡建宗表示，現代外食族越來越多，對於朝九晚五上班族或小家庭來說，選擇烹煮食材會以簡單、方便為優先選擇，農會推出滷味系列之滷豬皮產品，雖是隨處可見的傳統美食，但農會希望以來源透明的食材，製出簡單又美味的料理。

「滷豬皮」使用100％產銷履歷豬皮製作而成，將豬皮以滾水川燙後，以人工方式去除多餘油脂，只留下富含膠質的豬皮，再加入大安葱、五種中藥材及醬油等調味料提味，經文火慢滷工序，吸飽滷汁的豬皮表面紅亮誘人，吃起來香而不膩帶點黏嘴感，色香味俱全。

大安農會表示，「滷豬皮」可應用在各種料理上，像是豬皮香菇魯肉、豬皮海帶油豆腐、豬皮肉燥滷鴨蛋等，簡單食材料理，卻能變化多道可口佳餚，帶出不平凡的美味口感。

大安農會指出，農會秉持高品質承諾，讓消費者不用出門，也能在家輕鬆享用在地產業美食，「滷豬皮」還有AMOT星級溯源食品標章，從產地端生產記錄到加工食品端的採買紀錄都能使用條碼讀掃食材及製程來源，透明化的讀取生產過程，讓消費族群放心採買，更能讓消費者安心享用健康又美味的好食材。

「滷豬皮」產品便利方便，退冰加熱後即可享用，省去處理原料的冗長時間，絕無添加味精及防腐劑，去油少負擔，適合小家庭、上班族、露營旅行使用，另有業務包可做為商業使用。

(中時 )