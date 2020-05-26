老房子改造的「老宅‧南」，以老屋古色古香特色和堅持選用在地食材著稱。（曹婷婷攝）

業者出奇招搶客源。（摘自老宅南臉書／曹婷婷台南傳真）

老宅南餐點頗富特色。（曹婷婷攝）

老宅南餐點頗富特色。（曹婷婷攝）

業者出奇招搶客源。（摘自老宅南臉書／曹婷婷台南傳真）

新冠肺炎疫情衝擊台灣產業也衝擊日本任天堂Switch供應鏈，Switch主機一機難求，台南中西區義法料理「老宅‧南」拚振興出奇招，祭出「動物森友會特別版主機」和「健身環大冒險」抽獎，在台灣疫情趨緩的後防疫時代，搶客源拚振興，盼爭取曝光吸引人潮帶動業績。

台灣連續43天本土無確診個案，進入後防疫時代，不僅政府力推紓困振興，提供紓困貸款及勞工薪資補助等，民間業者同樣自主救濟增加振興力道，除落實酒精消毒等防疫基本工作，同時也出奇招搶客源，希望振興業績。

位於南門路巷弄，老房子改造的「老宅‧南」，以老屋古色古香特色和堅持選用在地食材著稱，主廚袁敏修指出，觀旅業及餐飲業位處疫情衝擊第一線，今年2至5月銷售額面臨直接被腰斬的情況，業者都想方設法撐下去，他看準時下最夯的《動物森友會》引發Switch搶購熱潮，發想這項抽獎活動，凡於6月間消費滿額即贈抽獎券，並將於7月1日直播抽獎公布得獎者，希望用時下最搶手的動森版Switch和健身環，搶曝光也搶商機。

業者表示，這波疫情重創日本，任天堂生產線隨之受阻，連帶造成Switch供應鏈中斷，進而暫停全球市場供貨，市面上因防疫居家隔離及自我管理等宅居生活需求，對Switch等電視遊戲機需求隨之增加，尤其，《動物森友會》目前在市面上仍處於缺貨情形，對於消費者極具誘因。

業者指出，隨疫情趨緩，政府力拚振興，民間業者也需要自發構思好的點子，自己為自己拚經濟，除了堅持美味餐點，也希望藉由高人氣的Switch，期能吸引客人上門，帶動業績看漲。

(中時 )