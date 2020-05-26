台大公衛學院26日舉行抗covid-19第16周說明會，院長詹長權表示包括中美兩大經濟體，以及受其影響的周邊國家，或是仰賴外貿、旅遊的中型國家及島國，由於經濟成長下降、失業率上升，現在都積極思考：如何在疫情尚未控制之下有限度開放邊境？副院長陳秀熙則提出「解封指數」小於1並輔以「病例再生數（R0值）」小於1的國家，都可對其解封。至於台灣解封指數是0.07，「當然可以解封！」

陳秀熙表示，到26日全球約558萬人確診，死亡約35萬人，死亡率下降；好消息是全球康復人數236萬人、康復率42％，達到公衛定義的安全線40％以上，這就是為何美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇也在談解封。

不過要對哪些國家解封？陳秀熙分析國際疫情表示，目前中南美洲尚未控制，尤其過去兩三周祕魯R0值4.42、巴西2.20，如果沒有有效防疫，大概再1個月才會下降，因此近期只要是中南美洲入境，台灣都要非常高度警覺。

此外俄羅斯R0值2.1、印度1.9，都屬於不能解封國家。特別是印度人口13億，近期經濟衝擊非常大，若是疫情大爆發，殺傷力會非常可怕。

美國疫情變化多端，紐約州R0值3.84、亞利桑那2.33，密西西比州、德州一度疫情趨緩但又有上飄趨勢，所以還是要高度警戒。

義大利解封後經濟復甦，R0值0.3，法國R0值0.6，但法國解封後又爆發屠宰場及校園群聚等，不過這些曾經大流行的地區，現在的小型流行應該是一次就可以控制。

澳洲R0值0.44控制得非常好，雖然最近有肉廠、速食店集體感染等小波流行，但是病例都不多。紐西蘭R0值0.11，所有措施都放寬，很重要的是他們還輔以數位疫調追蹤app。

陳秀熙提出「解封指數」的公式，也就是｛確診人數／康復人數＊（1－致死率）｝－1，建議解封指數小於1，這個數據不只看確診人數、死亡人數，還看康復人數，也就是治療重症的醫療能量。而台灣解封指數是0.07，所以當然可以解封。

根據這個公式，目前全球解封指數是1.52，還是不能放鬆，我們認為6月底應該可以降到1以下。其中紐約州5.12、俄羅斯2.14、印度1.49、巴西1.60、祕魯3.31、法國2.42，都還不適合解封；不過義大利0.93、澳洲0.11、韓國0.14，解封指數都小於1，可以考慮解封。

(旺報 )