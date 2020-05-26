高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，日前韓國瑜針對罷免一事，呼籲韓粉不要去投票，挺韓民眾也紛紛發起「監票」。對此，網友透露，已有不少軍公教人員決定不去投票，且人民的憤怒值也在下降，加上返鄉青年的意願不高，認為罷免機率不高了。

網友yank0612在PTT表示，一位在國軍醫院上班的醫師說，自從監票策略一出，雖北部的民眾覺得是個蠢招，但對地方影響甚鉅，有些原本簽署的軍公教人員望而卻步，加上人情壓力，不去投票的已經是多數。另有公務員聽到民眾在聊罷韓，隨著距離總統大選越來越遠，人民憤怒值也在下降，感覺不到罷韓熱情。

yank0612提到，近來罷韓團體狂打積水一事，但高雄人其實已經習以為常，自從當年823大水被消費後，邊際效益不斷遞減，似乎沒有匯聚成多大的民怨。

另外，青年返鄉投票意願恐不高，yank0612說，身邊有回去投總統票的朋友們都覺得已經達成目的，反送中雖持續但與韓國瑜關聯不大，疫情威脅仍在，若能避免多人接觸還是儘量避免，所以也不一定會去投票。

在反罷韓戰略上，國民黨全力回防，王金平也將出手，至於尹立等人其實也為民進黨日後班師回朝埋下隱憂，yank0612指出，菊系復辟在高雄也像是一個大家心照不宣卻又擔心的事情。

(中時電子報)