行政院預計7月啟動振興發放，初步擬定民眾支付1000元換取3000元振興券，沒有排富及年齡限制；國民黨團則主張發現金。民眾黨立委蔡壁如今表示，如果執政黨一定要花大錢做不一定有效的振興，現在應該就該振興，等到7月就來不及。民進黨立委江永昌也說，除要有更簡便的發放方式，建議上路時間提早到6月。

江永昌在臉書指出，肺炎疫情已經連續43天無本土案例，經濟消費逐漸回溫，針對眾所矚目的「振興券」，日前趁著國發會主委龔明鑫拜訪，詢問發放時程、金額等資訊，龔明鑫答覆，振興券規劃已進入最後階段，目前暫定民眾支付1000元換取3000元振興券，沒有排富及年齡限制；弱勢、低收族群則免收1000元自付額，預計7月上路。

針對發放方式，江永昌提出設計行動支付、電子票證、信用卡及實體券的「3＋1」多元方案，方便快速發放給民眾；同時，振興券規劃要明確，執行時可以寬鬆認定，並提前於6月實施，民眾使用越便利且時間越早，有助於受衝擊商間盡早買氣回升。

蔡壁如今也在臉書表示，既然中央流行疫情指揮官陳時中已經跑去墾丁，顯然現在就該振興，當初經濟部說「疫情穩定明天就可以發酷碰券」，怎麼現在變成「下個月」才能發？如果政府要花大錢振興，現在就應該要做。

蔡壁如說，當除民眾黨質疑酷碰券圖利特定業者，並對既有的電子票券業產生排擠衝擊，現在經濟部規劃的「振興券」，應該要雨露均霑，開放信用卡、電子票證是正確方向，未來執行細節必須更仔細確認。

(中時 )