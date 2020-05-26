雲林縣府「雲林超廣角」影片去年首獎導演徐紫柔（右）分享拍片心得獎。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善期待各路好手拍出雲林之美。（許素惠攝）

大家欣賞去年得獎作品。（許素惠攝）

拍出雲林之美獎金等你拿

雲林雖然沒有大山大水，卻隱藏著許多小而美、小而精的祕境，美食也不亞於小吃之都府城，鄉村曠野等自然景觀更蘊含著素樸之美，濃郁的人情味更是數一數二，「雲林超廣角」活動，只要拍出雲林故事，就有機會獲得高額獎金。

雲林縣府新聞處長廖淑玲指出，「雲林超廣角」影片即日起徵件至7月6日止，採「先審後拍」方式預計選出6組企畫書，之後各組聘請1位專業導演指導協助完成5-10分鐘影片，再進入決審出名次，首獎15萬元，今年特別新增人氣獎。

雲林縣長張麗善表示，今年兩大主題是「雲林好好玩」與「雲林孩子好富有」，前者希望透過人文、風景、歷史、美食、旅遊、雲林事物、奇幻題材等各種元素介紹雲林的在地特色；後者則由有健康、有營養、有冊讀、有品德、有舒適教育環境的角度，呈現出孩子留在雲林有健康、舒適的教育環境，進而培養好品格的意象，把雲林的美好展現出來。

張麗善強調，雲林是非常適合拍片的地方，最近在美國影音平台造成廣大迴響的影視作品《虎尾》，導演楊維榕是美籍台裔的雲林囝仔，特地回家鄉虎尾取景，期待各方好手拍出和《虎尾》齊名的好作品。

冠軍1名15萬元、亞軍1名8萬元、季軍1名7萬元、佳作1名5萬元、人氣獎1萬元或等值禮品。

(中時 )