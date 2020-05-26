行政院長今天舉行跨部會解禁會議。蘇貞昌會中裁示，若能順利度過第四個14天（6月7日）零本土病例或無社區感染，政府也將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。

蘇強調原則就是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，因應其他國家疫情仍不穩定，國境仍然要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，由指揮中心在6月1日公佈。

蘇貞昌表示，因應疫情趨緩，各國陸續宣布適度解封，台灣雖然防疫表現佳，民眾的大部分生活並沒有受到影響，但是對於相關社交活動仍有限制。因此今天院長召集各部會商討各方面活動的鬆綁時機，希望做到政府一體、標準一致，各方面活動能有確定的指引。

蘇貞昌表示，正因為政府非常的嚴謹，才能得到現在的防疫成果。民眾迫不及待要恢復正常生活，政府做好準備、訂好指引，讓民眾可以盡情出遊。另外配合振興券的啟動時程，各部會也可做好相關配套補助，與民間的加碼一起形成動能，一舉活絡國內經濟。

(中時 )