國民黨今天為救韓召開記者會，民進黨發言人顏若芳表示，繼日前立院黨團記者會，今天國民黨中央接力開記者會，再度假借「國家機器追殺韓國瑜一人」之名義進行扣帽，其目的就是要污名化高雄市民自發連署的罷免案。

她說，隨著6月6日高雄市長罷免投票日越來越近，國民黨全黨為救一人，干擾高雄市民行使公民權的動作，將會越來越多，也越來越大。

顏若芳指出，除了韓市府利用行政權來拖延、阻擾罷免投票舉行，就連國民黨江啟臣主席竟公開呼籲高雄市民不要投票，要幫忙監票，試圖對要出來投票的人形塑壓力，致使心生恐懼而放棄投票，「請問，曾在政治學系教學的江啟臣教授，施壓人民放棄憲法賦予的公民權利，這難道不是反民主的行為嗎？是否有違一位政治學者該有的民主素養呢？」

顏若芳表示，選舉與罷免是憲法所保障的人民基本權利，不容任何人、任何機關、任何團體剝奪及阻撓。高雄市長罷免案，是由高雄市民自主發起的公民活動，就該由高雄人民自行決定自己市長的去留，任何的政黨，包含民進黨，都應該尊重高雄市民的權利。

她誠懇呼籲高雄市民，大家要勇敢捍衛自己的公民權行使，6月6日踴躍出門或返鄉參與投票。

(中時 )