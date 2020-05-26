運輸毒品集團將K他命夾藏在照片相框內，以國際郵包寄來台被查獲。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

運輸毒品集團成員29歲王姓男子及李姓兄弟，負責在台接收夾帶毒品國際郵包，2010年1月間負責接來自荷蘭寄來台、夾藏有K他命的海報照片郵件2件，各寄到李男提供的豐原及外埔地址，經台中關檢查發現，調查員跟監埋伏共起獲6公斤的K他命，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》起訴王男等3人。

起訴書指出，29歲王男在2019年11月間參與綽號「阿文」男子的運輸毒品集團組織，負責在台灣接收犯罪集團自海外寄來的K他命毒品國際郵包，王男再招募李姓兄弟加入。

犯罪集團在2020年1月間，在荷蘭將K他命毒品裝填在珍珠背板內，再填貼上照片海報製作成相框，將9個相框分裝成兩件郵包，以國際航空貨運分別寄到中市豐原區及外埔區兩處，再指示在台的王男等成員接收，轉交給犯罪集團處理。

財經部關務署台中關關員針對郵包做拉曼光譜儀器檢驗分析，先後發現呈現K他命反應，9個相框內共夾藏有6公斤多的K他命毒品。王男等人得知毒品郵包入境，不知已洩底，還通知李男負責收取兩郵包，領取每份國際包裹報酬為1萬2千元。

調查局航業調查處人員跟監到收件地埋伏，循線將王男及李姓兄弟逮捕到案。王男及李男供稱毒品來源是「阿文」，檢調另案追查中，台中地檢署依法起訴3人。

(中時 )