國內首見落花生成為秋行軍蟲新寄主！農委會防檢局表示，日前台中市政府在執行例行田間巡查時發現，轄區內的落花生有疑似遭秋行軍蟲啃食的情形，經台中農改場鑑定後確認為秋行軍蟲，已公告8款適合落花生使用的秋行軍蟲防治藥劑，呼籲花生農加強巡田，避免影響收成。

防檢局「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，台中市政府在25日執行田間巡查時，於大安區一處面積約0.1公頃的落花生田發現遭秋行軍蟲危害，初判該田區為輕度發生，鄰近的水稻及芋頭田區則未發現秋行軍蟲為害情形。

應變小組表示，根據聯合國糧食及農業組織資料顯示，秋行軍蟲的寄主範圍廣，總計超過350種植物，落花生亦為其寄主之一。而我國每年種植面積約2萬1000公頃，產地主要集中在雲林縣及彰化縣，約佔全國落花生種植面積9成。

防檢局指出，目前已公告賜諾特及蘇力菌等8種緊急防治藥劑，呼籲農民在落花生苗期階段加強巡田，若有發現作物遭受危害，應通報農委會或地方政府，若有相關施藥技術指導需求，可向轄區農業改良場請求協助。

(中時 )