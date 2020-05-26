彰化縣區間測速器失準，3000多張罰單全撤銷，立委邱顯智等人日前提案，要求主管機關協調地方政府停用區間測速執法，目前全台僅剩新北市不停用；對此新北市長侯友宜今(26日)受訪時重申，新北市使用區間測速執法路段，違規件數均大幅下降，也未發生死亡車禍，「只要儀器校對精準，新北會繼續使用。」

新北市今上午召開道安會報，警察局報告，全市目前共4處區間測速執法路段，包括萬里隧道、北宜公路（19k-23.1k）、台64線快速 道路（25.2k- 28.2k）、新店區環河路（中央路至白馬寺）。

警察局指出，4路段實施區間測速執法後，事故率均大幅下降，萬里隧道下降75％、北宜公路下降54％、台64線下降31％、新店環河路下降87％。

至於外界質疑區間測速執法失準，警察局說明，區間測速設備前端偵測器與後端運算主機，每3分鐘與「國家時間與頻率標準實驗室」對時並即時校正，以多重檢核機制，確保資料正確性；彰化縣系統異常個案發生後，警政署通報各單位全面檢測設備，確認正常者可繼續使用；新北市過往舉發資料，也無時間異常的紀錄或陳情。

與會的多名道安專家，也多認為區間測速執法效果「利大於弊」，且區間測速並非新科技，相較定點測速，效果更顯著，應繼續執法。

侯友宜表示，新北市被測試的路段違規件數均減少，也沒有發生死亡車禍，儀器校正也沒問題，區間測速仍是保障行車、行人，生命安全很重要的工具，只要儀器校正沒有問題，新北市會繼續使用，並持續檢查，把儀器做到最到位。

(中時 )