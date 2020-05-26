行政院長蘇貞昌今日召開新冠肺炎疫情趨緩後各項防疫措施的解禁會議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若到6月7日時仍然可以維持本土零確診，將是第4個14天潛伏期0本土病例，台灣可以說是非常安全。因此預計在6月7日開放民眾正常生活，不用等端午節，但是邊境管控仍維持嚴謹。

蘇貞昌指出因應疫情趨緩，各國陸續宣布適度解封，台灣雖然防疫表現佳，民眾的大部分生活並沒有受到影響，但是對於相關社交活動仍有限制，因此蘇貞昌召集各部會商討各方面活動的鬆綁時機，希望做到政府一體、標準一致，各方面活動能有確定的指引。

陳時中在會中表示，若到6月7日時仍然可以維持本土0確診，將是第4個14天潛伏期0本土病例，台灣可以說是非常安全。

在聽取各部會意見後，蘇貞昌裁示，希望國人一起努力，保持現在的防疫好成績。若能順利度過第4個14天0本土病例或無社區感染，政府也將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。

蘇貞昌強調：「邊境風險嚴管，國內鬆綁」的原則，因應其他國家疫情仍不穩定，國境仍然要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，由指揮中心在6月1日公佈。

蘇貞昌認為，正因為政府非常的嚴謹，才能得到現在的防疫成果。民眾迫不及待要恢復正常生活，政府做好準備、訂好指引，讓民眾可以盡情出遊。另外配合振興券的啟動時程，各部會也可做好相關配套補助，與民間的加碼一起形成動能，一舉活絡國內經濟。

(工商 )