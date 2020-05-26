大安區農會推出「以米代金」獲回響，今天再推廣「以花代香」幫助農民紓困。（陳淑娥攝）

大安區農會推出「以米代金」獲回響，今天再推廣「以花代香」幫助農民紓困。（陳淑娥攝）

大安區農會年初推出「諸事大安安泉米」推廣「以米代金」獲回響。（陳淑娥攝）

台灣為響應環保，鼓勵信徒拜拜時減少焚燒金紙，大安區農會年初甫推出「諸事大安安泉米」推廣「以米代金」，已有在地18間宮廟配合，26日再結合外埔文心蘭打出「以花代香」環保觀念，前往鎮安宮參拜，既可表達「敬奉祖先、福延子孫」心意，也能為地球環境盡一份心力。

大安農會總幹事蔡建宗表示，鮮花有如「發財」、「發達」寓意，用鮮花祭拜時，可表達信眾虔誠心與莊嚴，先前農會推出「以米代金」廣受宮廟支持與推廣，此次與農產文心蘭結合，將帶動「以米代金，空氣清新；以花代香，空氣芬芳」之響應環保觀念再升級。

蔡建宗指出，「以花代香」不但能落實照顧在地農產，也藉此營造信眾至廟裡拜拜的時候，可運用白米祭祀取代燃燒金紙，以鮮花祈福取代燃燒香火，將響應環保觀念誠靈感天，也讓信眾虔誠祈福皆能諸事順心。

鎮安宮總幹事張宜淵說，「以米代金」自推廣以來受許多信徒支持，如今再結合「以花代香」，也是不錯的祭拜方式。

大安區農會表示，「安心呷・農為您 共好和公益」是農會一直以來追求的目標，「諸事大安安泉米」特別選用台南11號在地台灣米稻種，通過農藥殘留檢測與食米重金屬，以科技設備生產並採用真空包裝，兼顧安全又安心，諸事大安安泉米不但讓信眾拜得順心、吃得安心，亦也可將安泉米捐作公益。

即日起，飛天豬生活館將限量販售農產文心蘭，每束 120元(10支)，另於飛天豬生活館購買商品滿999元即贈一束文心蘭，以此類推，買越多送越多！

(中時 )