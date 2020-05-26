市府去年提出「績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，市議員張玉嬿等26日質疑，第二大城給的補助卻是六都吊車尾，銅牌獎助金僅北市13.3％，市府應挹注更多資源培養體育菁英。體育局長李昱叡說，將參考中央相關規定研擬機制，並以選手培養和選手需求為優先考量，積極輔導運動員就業。

張玉嬿表示，市府有責任要培訓傑出運動員，台中市去年發放培訓獎助金，全運會金銀銅牌選手每月發放是1萬2000、4000、2000元，期限2年，在6都之中最晚提出，金額竟是6都之末；金銀銅牌加總1萬8000元，比不上北桃高的金牌選手2萬以上。

張玉嬿說，市府老強調台中是全國第二大城，卻沒有善待優秀運動員；第二大城至少應該比照第二名標準辦理金牌2萬元起跳，這樣才能夠發揮物質獎勵應有的價值，激勵運動員再接再厲，增加光榮感。銅牌獎助金僅2000，僅北市13.3％，銀牌獎助金4000也太低，令人為優秀動員心酸。

李昱叡表示，台中過去10幾年來都沒有完成績優運動選手獎助金辦法的訂定，為展現市府重視運動人才培養的決心，並鼓勵優秀運動員，去年市府以9個月加速訂出《台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法》，希望大力培養台中運動員。獎助辦法從2019年10月公布以來，共補助1503萬6000元，有257名運動選手受惠。

李昱叡強調，中市運動局將參考6都獎助金額度、市府財政狀況及運動局預算等，研議適當配套措施，訂定台中績優運動選手就業輔導要點；並參考中央相關規定研擬機制，並以選手培養和選手需求為優先考量，積極輔導運動員就業。

(中時 )