喧騰一時的美麗灣渡假村案經仲裁後，台東縣政府已無法避免業者索賠的命運，縣長饒慶鈴26日在縣議會答詢時表示，「傳言」業者索賠金額上看10億，但目前仍無法確定。

縣議員陳志峰今天在總質詢時追問美麗灣渡假村仲裁結果，縣長饒慶鈴及交觀處長余明勳都未明確回答敗訴，但已透露對縣府不利，賠錢已難避免，饒慶鈴表示，「傳言」業者索賠金額上看10億，她說，仲裁過程過程中，縣府一直做最好攻防，業者的索賠計算是成本加營收，但對縣府來說，只能算成本，不應該把營收加進來。

縣府財經處長盧協昌指出，台東縣1年自有財源才15億，賠償費用的確是沈重壓力，若是分期攤還，還要負大筆利息，所以，可能朝處分資產的方式籌措財源，不能讓縣府財產面臨被查封。

交觀處長余明勳說，業者的估價單5月底才出來，接著有3個月的協商期，進行最後仲裁，目前雙方的主張不同，縣府主張成本法，業者主張包含營運效益法。

(中時 )