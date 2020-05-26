芎林戶政事所戶籍員邱玉嬌（右）獲「績優戶政人員」。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣竹東鎮戶政事務所曾2度榮獲內政部「績優戶政機關楷模」，今年度再次以創新服務與優異績效獲得內政部肯定；芎林戶政事所戶籍員邱玉嬌則獲「績優戶政人員」，將於7月1日「109年全國戶政日」接受內政部表揚。

縣長楊文科表示，全國227個戶政所只有15個能獲「績優戶政機關楷模」，竹東鎮戶政所101、105年度曾獲此殊榮，今年度再以提供「親切效能好服務，革新簡政更便民」的作為獲內政部的肯定。

竹東戶政事務所提供弱勢民眾，證件快速照相免費拍攝，設置民眾上網專區，客語與英語服務櫃檯，並曾協助日本人尋根等貼心服務，舉辦學生戶政體驗營、520結婚登記活動及在地文化攝影展等，提供民眾優質戶政服務。

芎林戶政事所戶籍員邱玉嬌，20餘年受理民眾申辦戶籍登記及各類資料核發，主辦選舉人名冊編造及各類政策性案件，經驗豐富，態度和善，遇到繁雜狀況，都能積極耐心給予協助，對行動不便民眾更是「主動到府受理」，深得好評，獲選全國73名「績優戶政人員」之一。

邱玉嬌對主動到府受理戶籍案件表示，主要是行動不便的長輩，到戶政所不是很方便，她就選在公務比較不繁忙時前往，協助有困難的人，很高興獲得內政部肯定。

(中時 )