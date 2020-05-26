吳朋奉最放不下的寶貝曝光！鍾瑶悼「影帝師弟」：他是傳奇！

鍾瑶悼念吳朋奉。（林淑娟攝）

台視、三立《跟鯊魚接吻》女主角鍾瑶跟吳朋奉曾經同門，兩人去年合作滿密集，除了合作影集《浮士德遊戲2》，也合作電影《東經北緯》，鍾瑶說，比她晚進前公司的吳朋奉是公司裡的傳奇，「他是影帝，而且作品入圍幾乎都會得獎，但他對拿獎與否好像沒有看得那麼重，可以感受到他對演戲的熱愛。」她透露，可以明顯感受他對演戲的熱愛，即使只是客串或幾個鏡頭，他也會做很多功課，「他是一個直得紀念的前輩！」

鍾瑶表示，吳朋奉本人就是滿愛找大家聊天、喝小酒，去年拍完《東經北緯》大家感情還不錯，滿常跟大家相聚，他不會主動邀約，但聚會他都會出現一下。印象深刻的是，之前經紀公司聚餐或喝殺青酒，找他敬酒他都很樂意，「他很愛聊天，是很容易交心的長輩，也會主動聊感情生活、聊過去，他都是異國戀情居多，很喜歡聊之前那個法國女友。跟他之前的日本女朋友也認識，去年他剛跟日本女友分開，看起來很想聊天，就去跟他聊一下。」

她印象深刻的是，「他英文很好，日文也不錯，法語也會講一些，他還滿有才華。只是他很愛台語，常用台語講話」，熱愛表演的他，也滿會提攜晚輩，拍電影時，他真的會教年輕演員，還曾經花時間走戲到凌晨1點，是滿暖的人。

不過她也回憶，跟他第一次對戲會有壓力，「之前同公司沒有合作，都是在典禮遇到，第一次合作我們還握手，那場戲我破口大罵，我說不好意思第一次見面就大吼大叫。」

她不知道吳朋奉55歲了，因為看起來很健康，很有活力、能跑能跳，也都早睡早，但菸酒不離身，劇中有喝酒的戲就真的喝，「「不能說他酒量很好，但他滿喜歡喝，是他生活的習慣，有看過他一、兩次心情不好喝酒」。

友人也透露，吳朋奉有一隻非常愛的狗「碰碰」，那隻狗只有在他身邊時不會躁動、看到他才會安定，他平常都趕著回家，就是為了照顧狗，他最愛就是那隻狗，每次到外地拍戲，他都會說擔心問那狗要怎麼辦，會先拜託朋友照顧，很少出國也是掛念那隻狗。

(中時 )