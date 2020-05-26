亞股走揚 日股升至10周高點 13:252020/05/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好中國釋出更多振興經濟措施，以及日本等地經濟即將重啟運作，帶動亞股26日（周二）走揚，其中日股勁揚逾2％領漲，升抵10周高點。美股期指也同樣上漲。 拜日本解除全國緊急狀態所賜，經濟活動逐漸恢復，帶動日經225指數大漲2.7％至21,303點，創3月初以來最高。 MSCI亞太股市（不計日本）指數攀升1.4％，韓股也上漲1.1％。 美股標普500指數E-Mini期價走升1.3％，挑戰3,000點關卡。美股周一休市。 (工商 ) #全國 #亞股 #走揚 #日股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股有４好 三度叩萬一 04:102020/05/22 財經要聞 政協開幕 寥寥數語談兩岸 04:102020/05/22 財經要聞 《日股》港股拖累 日經晨收小跌 12:332020/05/22 財經 《日股》港版國安法恐升高美中緊張 日股收跌 15:572020/05/22 財經 恆生跌5％ 亞股全趴 04:102020/05/23 兩岸要聞 亞股評價吸睛 基金布局穩穩賺 04:102020/05/25 投資理財 陸前財長樓繼偉：建議企業所得稅率降至20％ 02:532020/05/25 兩岸 《日股》東京將解除緊急事態 日經指數開高走高 12:332020/05/25 財經 《日股》看好東京解封 日經指數勁揚1.73％ 16:312020/05/25 財經 《日股》大東京地區解封 日經指數晨收大漲2.2％ 12:162020/05/26 財經 財經熱門新聞 又有救命藥！Novavax疫苗報喜 美期指狂噴了 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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