投資人看好中國釋出更多振興經濟措施，以及日本等地經濟即將重啟運作，帶動亞股26日（周二）走揚，其中日股勁揚逾2％領漲，升抵10周高點。美股期指也同樣上漲。

拜日本解除全國緊急狀態所賜，經濟活動逐漸恢復，帶動日經225指數大漲2.7％至21,303點，創3月初以來最高。

MSCI亞太股市（不計日本）指數攀升1.4％，韓股也上漲1.1％。

美股標普500指數E-Mini期價走升1.3％，挑戰3,000點關卡。美股周一休市。

(工商 )