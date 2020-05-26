台灣菸酒公司今（26）日指出，今年台灣金牌啤酒特別推出全新包裝，設計概念以「TAIWAN」為字首，分別代表Trust 信任、Attitude態度、Imagination想像、Willpower 意志、Ardent熱血、Nice友善。

日前台菸酒因應520「英德配」總統與副總統就職典禮，推出紀念酒，包括「OMAR單一麥芽威士忌特別款」、台啤特釀「淬」、「玉泉珍藏30年陳紹」、「玉尊峰頂台灣威士忌特別版」，以及「玉山台灣原窖十年陳高」等5款，銷量已過半。

台菸酒公司董事長丁彥哲今年1月時指出，今年台菸酒目標是做「文創柑仔店」，透過新包裝、新活動與求新求變，要讓台菸酒產品打入年輕族群市場。

台菸酒也結合鼎泰豐、台北101金融大樓等異業合作，並且主動報名防疫國家隊、目前已生產約1,800萬瓶防疫酒精，丁彥哲盼打響台菸酒品牌力、提升國營企業形象。

為促進消費，台菸酒指出，自即日起至7月底，只要購買印有「喝金牌拚百萬」活動圖像之金牌台灣啤酒4入、6入裝商品，刮開內側銀漆就有機會刮中萬元、千元、百元多項現金好禮及「再來一罐」優惠。

(工商 )