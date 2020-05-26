立委傅崐萁因「凱聚案」判刑定讞，昨提前1天獨自低調入獄，但他因未褫奪公權，屬帶職服刑，依法仍可行使立委職權。花蓮監獄對外表示，傅目前因新冠疫情規定，先住獨居房隔離14天，待「出關」後，若他提出「視訊問政」申請，將送交立院及相關主管機關，由其核准。

據悉，傅崐萁入獄前夕，連續在臉書發文強調「持續關心鄉親，服務不會打烊」、「各位好朋友，我們一定會再見」，強烈表示即便入獄都會行使問政權的決心。獄方則表示，他昨下午提早入獄後，茹素的他吃了監所提供的素菜後，晚上也睡得不錯，精神看來很好。

而有媒體詢問，傅帶職入監能否以視訊、書面等形式問政？獄方表示，因其僅單純以受刑人身份入監，目前並未收到任何通知，若他想問政，須出具立委身分證明並提出審查，可依正常程序辦理，但仍得交立院及矯正署等機關核准。

花蓮地檢署則對外表示，傅因「凱聚案」判2年10月，但他上次因合併另案，已入監服完8個月刑期，這次入監只需再服刑1年10月，且傅並非累犯，只要服完刑期的2分之1，即達申請假釋資格，若通過的話，最快服完11個月刑期即可出獄。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)