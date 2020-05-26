新冠肺炎全球延燒，竟有人為了想貪隔離生活吃好住好，急著想染病？新加坡有一名開設裝修公司的老闆，雇用不少外籍勞工，他在本月24日於個人臉書透露，身邊有外籍員工問他「去哪裡可以感染武漢肺炎？」，讓他嚇了一跳。仔細一問原因才發現，原來不少外籍勞工發現，部分確診病例或需要隔離的人，可以去住郵輪；且在郵輪上不但可以欣賞海景，還能享受吃好、住好的酒店等級服務，

這名新加坡雇主在個人臉書表示，他的孟加拉員工有天詢問他，哪裡可以感染新冠肺炎，讓他很吃驚，急著勸阻員工不要這麼做。但他的外籍員工表示，他有很多朋友，在得到新冠肺炎後，「反而能夠吃好、住好、睡好，幸運的話，還可以住酒店、上遊輪享受欣賞海景，過著像是酒店服務招待的生活。」

該名新加坡公司老闆本來不相信，但他後來發現，當地媒體的確有不少報導，都提到染病人士大多都是外勞，且安排這些人上郵輪隔離；且詢問部分來自孟加拉與印度外勞，居然有人告訴他：「反正在新加坡中這個病死亡率很低」，認為會因新冠肺炎的死亡者，多數是50、60歲以上的老人。他們認為只要被隔離，可以不用工作，又能白拿薪水，三餐生活都有人照料，「何樂而不為」。

而面對新加坡的新冠肺炎感染數破3萬，當地外勞是否有刻意染病的狀況？新加坡官方尚未證實這項傳聞，不過有不少網友都反映，的確有聽過外勞朋友提到這項傳聞。

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(中時電子報)