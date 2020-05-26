大陸央視新聞用戶端26日報導，針對美國反陸議案無端指責大陸控制和拉攏世衛組織(WHO)，全國政協常委，十三屆全國政協外事委員會副主任李保東表示，這種言論是美國為了推卸其國內抗疫不利的責任而找的藉口。

大陸全國政協常委李保東表示，美國這麼做的目的是為了轉移國內的視線，對外轉嫁責任。在這次世衛大會上，許多會員國都積極地發言，支援世衛組織，並且通過了決議，認可和支援世衛組織在抗擊疫情當中他發揮的這種領導和協調的作用。

李保東稱，恰恰是美國在整個抗擊疫情的過程當中，在世衛發揮非常重要的時刻，美國人對世衛組織發號施令，並且脅迫世衛組織接受他的指令，威脅如果世衛組織不聽話，就要撤回資金援助。所以對於一個國際組織利用金錢誘惑、脅迫來操縱組織的，不是別的國家，恰恰是美國。

李保東表示，在世衛組織當中，無論是職員還是領導團隊，美國人都比中國大陸人多很多，美國的這種指責沒有任何依據。

李保東認為，在世衛組織當中，一共有180名美國的職員，大陸的職員只有35名。那麼在世衛領導團隊當中，一共有21人，有11人是來自美國、歐盟、加拿大、澳洲，只有1人來自大陸，美國的國家防控中心還專門派了官員參加了這個團隊，就從人員的數量來看，美國占多數，怎麼能說是中國大陸在控制世衛組織？這完全是顛倒黑白。

(中時 )