操作機台意外 男子左手拇指捲進機台 13:252020/05/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子左手拇指捲入機台。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子左手拇指捲入機台，現場血流如注。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 台南市歸仁區一家工廠今天中午傳出一名38歲男員工操作機台時，不慎發生左手拇指被機器捲入的意外，左拇指被削去上面一截，但意識清醒，保西、大灣等消防分隊獲報後趕往救援，消防隊員抵達工廠時，男子已將左手拉出機台，現場血流如注。 (中時 ) #拇指 #操作 #工廠 #消防 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐國勇體驗921大地震 抱頭蹲下裝鎮定 19:482020/05/23 生活 兒童保單 分齡規畫 04:102020/05/24 金融．稅務 操作槍納管 違法賣最高罰250萬 04:102020/05/24 社會新聞 未涉及空氣槍 玩具業者免驚 04:102020/05/24 社會新聞 徐國勇訪桃園防災教育館 讚全台最好 04:102020/05/24 地方新聞 社論／假密件釣出總統府真面目 04:102020/05/25 時論廣場 新北消防嚴把關 視聽歌唱KTV消安演練 14:532020/05/25 社會 快訊》北市下水道施工意外 救出3人意識不清 16:192020/05/25 社會 操盤心法－操作難度漸高，靜候出手時機 04:102020/05/26 證券．權證 人行重啟百億逆回購 10:502020/05/26 財經 社會熱門新聞 賭王何鴻燊人生交棒 5女何超鳳掌大權 - 社會 金鐘獎視帝吳朋奉猝死 地點、原因曝光 - 社會 《浪子回頭》吳朋奉驚傳猝死 3天前PO文狂聊「電火球」 - 社會 獨》志航基地上尉爆違法借貸1500萬 同袍爆怒檢舉 - 社會 吳朋奉告別人生 作家劉克襄曝視帝鮮為人知一面 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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