男子左手拇指捲入機台，現場血流如注。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市歸仁區一家工廠今天中午傳出一名38歲男員工操作機台時，不慎發生左手拇指被機器捲入的意外，左拇指被削去上面一截，但意識清醒，保西、大灣等消防分隊獲報後趕往救援，消防隊員抵達工廠時，男子已將左手拉出機台，現場血流如注。

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