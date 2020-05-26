市長林智堅指紅樹林公園和17公里自行車道，利用抿石子無障礙坡道重新串聯，讓車友能夠進入休憩。（羅浚濱攝）

新竹市17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園，26日正式啟用，市長林智堅指出，此次工 程最大亮點是利用地勢打造的觀景平台，透過小而美的建設，遊客可在制高點遠眺香山濕地、海景及夕照，遍覽香山最美的風景。

「紅樹林公園改造的價值，遠超過投入的經費！」林智堅說，市府投入1500萬元，將過去互不相通的紅樹林公園和17公里自行車道，利用抿石子無障礙坡道重新串聯，讓車友能夠進入休憩，擴增全新通風明亮的廁所，建築也利用地形設置觀景平台，可遠眺無敵夕陽海景。

林智堅指紅樹林公園是後疫情時代小而美的重要建設，整體規畫與周遭自然環境融合外更重視維管，微笑水岸環境將會是市民與外地觀光客最佳的運動休閒好去處。

城銷處表示，紅樹林公園淘汰舊有的臨時性廁所，新設無障礙廁所，更新破舊棧道，重新規畫自行車牽引道、階梯等設施，在廁所上方設置觀景平台，並保留現有烏臼樹種，設置擴張網，形成小型的自行車驛站，提供大小朋友在17公里沿線中，有塊可供遊樂的優質空間。

城銷處說，當地紅樹林過去生長過於密集，市府近幾年來陸續完成這3百多公頃紅樹林疏伐，致力恢復溼地面貌，鳥類覓食棲地變多，生態系因此變得更豐富，困擾周遭大庄、虎山里居民多年的小黑蚊問題及出海口阻塞也終於解決。

(中時 )