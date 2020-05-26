高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，而罷韓團體Wecare更是每天用顯微鏡檢視韓國瑜及市府團隊，想知道韓國瑜是否怠惰職權，透過Wecare高雄粉絲專頁就馬上一清二楚，既然這樣，何必罷免韓國瑜

粉專「鷹之眼」表示，這幾日大雨連綿，全台灣人目光都聚焦在高雄，想看韓國瑜率領的團隊，這一年來聲稱的鋪路、清水溝等「基礎建設」，成效到底如何？一樣都是淹水，高雄、屏東、台南的關鍵字熱搜度，高雄以11:2:1的傲人成績，遠勝於其他兩個縣市的關注度。

擁有20萬粉絲的「Wecare高雄」全年無休，每天都用顯微鏡檢視韓國瑜及其率領的市府團隊，哪天想看韓國瑜有沒有在怠惰職權，打開此粉專馬上一清二楚。

鷹之眼說，高雄擁有全台灣的最高關注度，想監督其他縣市長，只能自己查找資料、做結論，「但綠營真的很貼心，用了很多時間與金錢幫我們關注台北與高雄」，無形之中幫大家省略「民主監督」所需要的時間跟精力成本。

鷹之眼直言，「像一個這樣會被顯微鏡檢視的市長，我們罷免他幹嘛？」罷免掉韓國瑜，換陳其邁或趙天麟，「哪可能還擁有如此方便的追殺，我是說監督機制。」而高雄享有如此驚人的被關注，以民主制度來說是好事，如果不罷免韓國瑜，未來兩年擁有的是wecare高雄、各家媒體幫忙執行監督之責，最後得利的是高雄人，何樂而不為？

(中時電子報)