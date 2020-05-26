正值世界衛生組織（WHO）因美國總統川普屢次指控防疫作為「以大陸為中心」引發爭議，甚至遭川普下令美國斷金援，直至其改善為止。不過，據外媒指出，WHO未在官方網站提到親善大使之一彭麗媛是中國大陸國家主席習近平的配偶，僅稱她是明星歌手。

據《每日郵報》報導，彭麗媛在2011年就為出身於大陸的前任WHO秘書長陳馮富珍任命為親善大使，與賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、英格蘭足球超級聯賽利物浦隊明星守門員貝克（Alisson Becker）同列世衛9名親善大使。

報導稱，陳馮富珍當時稱彭麗媛「全球知名的美嗓和富有同情的心」，擁有廣大視聽群眾及仰慕者的「大明星」，卻沒提到彭麗媛出名最主要的原因，即她是習近平配偶的身分。報導指出，擁有少將軍銜的彭麗媛，曾在解放軍方鎮壓天安門民主運動後，著制服為他們唱歌演出，而國家審查機器試圖在網站上移除相關圖片。

報導認為，揭露彭麗媛身為大陸第一夫人如此亮眼的角色，會給世衛組織帶來更大壓力，特別是WHO在處理新冠病毒疫情就已飽受批評，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更因與北京密切關係引來疑慮。

彭麗媛1980年加入解放軍，並在陸中央電視台舉辦的全國青年歌手大獎賽獲得專業民族歌唱一等獎，因此成名，隔年便與時任廈門副市長的習近平相識並結婚。在陳馮富珍離職後，接任WHO秘書長譚德塞也再次命名彭麗媛為親善大使。

(中時電子報)