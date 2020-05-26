罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日登場。對此，資深媒體人趙少康問罷韓網紅四叉貓罷韓合理嗎？只見四叉貓說出的罷韓理由被趙少康狠狠痛電，讓網友讚爆，大呼過癮！

趙少康在網路政論節目《鄉民來衝康》上問四叉貓，韓國瑜當選89萬票，被罷免只要57萬票，這種情形合不合理？四叉貓對此回應，不能這樣看，因為罷免有兩個條件，要超過25趴，也就是要超過57萬多票，再加上高於反對票才能行使罷免權。

趙少康並未接受這個解釋，再問一次，「89萬當選，罷免只要57萬票，合不合理」？四叉貓跳針回應，「這要雙重條件…」，趙少康馬上打臉，這跟雙重條件無關，89萬當選，罷免只要57萬票，合不合理，不敢講嗎！

趙少康激動表示，這兩個條件不通嗎！罷免韓國瑜根本沒道理啊！當時韓國瑜是89萬票當選高雄市長，現在只要57萬票就能被罷免，為什麼當選的人要超過一半，而罷免只要四分之一就可以？

此時，四叉貓又跳針表示，「罷韓要有兩個條件綁在那邊…」，但沒等四叉貓話說完，趙少康怒轟，什麼兩個條件！當選要超過50趴，怎麼罷免只要25趴，這什麼邏輯啊！

趙少康更痛批，國民黨這時該找民進黨一個人來罷免啊！如果他是國民黨的操盤手，他一定找幾個民進黨邊緣當選選區，把這些人罷免掉！要幹一起幹啊，全台要亂就一起亂，怎麼國民黨全黨都沒有動，就看著韓國瑜被罷免，這什麼政黨啊！

罷韓民調出爐 韓國瑜市政表現能過關？（影片來源：【Live】鄉民來衝康）

(中時電子報)