彰化縣長王惠美26日前往視察將完工的彰南國民運動中心，也讓內部曝光。（吳建輝攝）

挑高明亮與充滿巧思的空間設計，讓民眾眼睛為之一亮，未來提供游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場等六大核心設施（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美26日前往視察將完工的彰南國民運動中心，也讓內部曝光，挑高明亮與充滿巧思的空間設計，讓民眾眼睛為之一亮，王惠美說，鄉親已經期待很久的彰南國民運動中心，預計6月可完工，後續辦理使用執照等相關程序，預計年底前可以啟用，將提供南彰化鄉親一個優良舒適的運動休閒環境。

王惠美表示，彰南運動中心投入總經費達４億７千萬元，縣府自籌２億７千萬，算是相當大的建設，未來提供游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場等六大核心設施，還有全國首創穿越整座運動中心的景觀跑道，讓民眾體驗全新的運動休閒樂趣

王惠美說，希望廠商能如期如質的完工，鄉親已經期待很久了，後續相關的使用執照申請、無障設施勘檢等程序，最快年底前就能啟用，正式營運後會提供公益時段，讓縣內高齡者與學生當游泳教學場所，作為相關運動及訓練場所。

彰南國民運動中心位於員林大道明倫段，基地總面積達21416平方公尺，原定去年就要完工，但工期延宕今年才能完成驗收點交，未來將委由高雄凱格大巨蛋運動股份有限公司經營，將挹注2940萬元，打造五星級室內運動場館，

(中時 )