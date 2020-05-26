花蓮一對兄弟相約至海邊撿貝殼分道而行，但到下午集合時間時，弟弟仍未見哥哥蹤影，自行尋找一番後察覺有異，立即報警處理。海巡署經獲通報後，聯合多個單位仍搜尋未果，將在未來的72小時黃金時間持續搜尋中。

海巡署聯合多個單位仍搜尋未果，將在未來的72小時黃金時間持續搜尋中。(海巡署提供)

海巡署於昨日(25)接獲民眾失蹤案件，一對兄弟早上10點相約至海邊撿貝殼，為獲更多貝殼兩人分道而行，並相約13時30分會合。在相約的20分鐘後，弟弟仍未見兄長蹤影立刻報警處理。據了解，哥哥年約64歲，身穿黑色衣服及黑色褲子，身高約158公分，體重60公斤，失蹤地點在花蓮和仁海灘及魅崖一帶，獲得通報後海巡署立即派遣岸際巡邏組及空偵機搜救尋找仍未果。

海巡署推測，失蹤的哥哥有可能落海，已通報偵防分署空勤吊掛分隊派出空偵機及蘇澳、花蓮海巡隊派遣巡防艇前往投入救援工作，也聯合和平、和仁消防分隊、和平派出所、紅十字會、花蓮縣義消總隊和平分隊共同協尋，將持續掌握黃金72小時尋找救援

(中時電子報)