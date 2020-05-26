兩岸三地聞人、98歲澳門賭王何鴻燊稍早驚傳病危，醫院已通知其家人到院留守，傳出年初何家就重金禮聘8大名醫會診，近日更是需要打強心針延命。而最新消息剛剛傳來，何鴻燊證實病逝，澳門賭王的傳奇一生，也就此劃下句點。

據《東網》報導，何鴻燊去年底因腎衰竭，需長期出洗腎，加上曾中風又有帕金森氏症，心臟難以負荷，甚至一度停止心跳，所幸順利搶救，但身體狀況已大不如前，無法下床且說話也有困難。

今年初何鴻燊入住醫院深切治療部（ICU）後，何家還找來8大名醫，針對各器官治療，但本月初何鴻燊情況急轉直下，近日甚至傳出需要注射多支強心針保命，院方也通知家人做好心理準備。最後仍不敵病魔病逝，享耆壽98歲。

據《央視》報導，何鴻燊1921年香港出生，是香港商人何東爵士的侄孫，何鴻燊旗下的主要企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等，是澳門舉足輕重的人物，曾任第9至11屆全國政協常委，多次受大陸領導人接見，並參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸。

何鴻燊曾捐款興建大陸國家游泳中心，做為奧運場館，更將要價600多萬元的圓明園豬首銅像，捐給保利藝術博物館，而以以6910萬港幣購得圓明園馬首銅像則公開展示，希望吸引更多人投入保護大陸文物的工作，並在2019年為慶祝中華人民共和國成立70週年、澳門回歸20週年，將馬首銅像捐贈給國家文物局，為百年回歸之路畫上圓滿句號。

何鴻燊大半生在澳門度過，從事博彩業近50年，見證博彩業由專營走到開放，堅持信念，透過發展博彩業積極參與建設澳門，他也相信施比受更有福。

(中時電子報)