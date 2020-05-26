台股在週五(2020/5/22)大跌將近 200 點，

不過有認真閱讀文章的投資人應該都可以避開。

上週(5/16)在文章中提到，大盤上漲要注意成交量，

想要維持上漲格局就需要維持住成交量，

結果在 5/20 以及 5/21 連續 2 天上漲量縮，

然而上方面臨著萬一關卡以及半年線的壓力，

在沒有足夠量能的情況下，就難免會比較震盪。

現階段大盤要觀察的位置點，

就如同 5/21 在 FB 粉絲頁中提到的，

5/19 的量增紅 K 棒低點不可跌破，

因為該位置也恰巧在月線位置，

若是被確認跌破的話，也等同月線遭到跌破，

屆時盤面將會有較高機率再向下尋找下一個支撐點。

既然目前盤勢不穩，今天就不講股票，

來跟大家聊聊最近國際發生的大小事。

圖文／蔡司授權提供

「國際大事 1」：中美貿易衝突再起，優先避開華為供應鏈

首先就在上週末，中美貿易衝突再次爆發出來，

美國政府宣稱將對華為進行管制措施，

只要採用美國相關技術與設備所生產的晶片，

就要先取得美國政府的許可才能出貨給華為或是海思，

因此可以看到本週一(2020/5/18)華為供應鏈重挫，

像是立積(4968)、穩懋(3105)、聯茂(6213)等等都是。

在目前消息不確定的氛圍之下，投資科技股風險較高，

若真的想要買進的話，也不得一下子就積極買入較大部位，

甚至要先避開華為相關的供應鏈，

否則就容易受到法人龐大的賣壓而受傷。

(備註：聯茂是 5/9 的選股，當時的文章提到，

若未來股價跌破 4/29 的突破點時就要留意風險。

5/12 當天就跌破了突破點，若有控制好風險，

絕對可以避開 5/18 的跌停重挫。)

圖文／蔡司授權提供

圖文／蔡司授權提供

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「國際大事 2」：中國針對香港版國安法

將在 5/28 進行表決，未來需要特別留意

另外一個則是最近幾天才發生的事情，

中國人大在 5/21 晚上召開記者會，

宣布中國 13 屆全國人民代表大會在 22 日至 28 日舉行，

會議期間將審議「香港版國安法」。

自從香港去年爆發反送中運動後，

中國政府認為香港可能成為國家安全隱患，

因此中國政府預計在人大會議中審議「香港版國安法」，

預計這項議案將在 5/28 進行表決，

這消息也是導致週五台股大跌的重要因素，

所以下週要特別注意這項議案的最終結果。

「國際大事 3」：歐美逐步解封，需要留意二次爆發疫情的風險

再來，要提到的就是大家很關心的肺炎疫情，

現在歐美地區的疫情有稍微較之前緩和一些，

因此有些城市已經開始進行有限度的解封動作，

雖然這個動作能夠重新刺激消費經濟，

不過背後也還是有不少的隱憂存在，

如果開放民眾出來活動，造成疫情二次爆發，

未來就有可能再度進行封城的措施，

對於市場投資人的信心就會是另一個衝擊了，

所以未來不得不注意各國解封後的狀況。

未來需要持續關注國際「3 大事」

分別是貿易戰、香港以及疫情

在投入市場的資金部位上，仍要以保守為主

最後總結一下，

週五大盤收盤時已來碰到 5/19 量增紅 K 棒低點及月線的關鍵位置，

未來必須要能夠防守住才能避免較大幅度的回檔，

否則就有高機率往下測試下一個支撐點。

另外還有目前國際重要的「3 大事」，

分別是貿易戰、香港以及疫情，

都是未來需要持續關注的重要消息。

因為現在市場充斥著不確定性的因素較多，

所以必須要提醒各位夥伴們，

切勿過度積極追價或是持有太多檔個股，

建議將手上部位控制在總虧損金額是自身可承受的範圍內，

才能避免若未來回檔過大造成超額損失。

另外可能有許多夥伴們會想問，

現在手上有持股可以如何應對？

若是已遇上停損的情況時，仍要按交易規劃的內容執行，

至於停利方面，可採過去文章曾教學的四二或六三法則去規劃，

好讓自己在第一階段的停利後，就能先立於不敗之身，

減輕未來行情出現下行時的持有壓力。

最後，雖然 5 月的行情已不像 4 月底時的最後 7 個交易日，

在大漲 703 點的走勢之下這麼好操作，

但各位夥伴若是都有秉持著交易前作好規劃，

進場後嚴守紀律的操作鐵則的話，

即使是面對 5 月這波區間震盪行情，仍舊可在市場中持盈保泰。

※本文由PressPlay專欄作家蔡司授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)