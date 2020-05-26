伴隨成本趨緩、出貨回穩放大，長興（1717）4月自結營業利益3.35億元，月增11.67％，稅前盈餘3.31億元，月成長24.43％；前4月自結營業利益6.47億元，稅前盈餘5.81億元。對照股本124.03億元，每股稅前盈餘0.47元。

分析師認為，原料急驟下跌對長興等合成樹脂廠商首季毛利率增添利多。第二季伴隨大陸經濟解封，工廠復工、稼動率提升放大，加上廠商多有1個月以上低價原料庫存支撐，有利營收、獲利蓄勢更上層樓。

長興電子材料營收佔比約30.5％，以PCB原料乾膜光阻為主，全球市占率第一，營收規模約100億元。看好光固材料成長，長興營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。

長興表示，5G發展帶動基地台、伺服器發展，目前筆電、伺服器等需求供不應求，能見度至少3個月，推估乾膜光阻事業全年有望逆勢成長5％。

此外，長興合成樹脂以兩岸為主，銷量占事業部總量八成，有鑑於東南亞地區經濟成長快速，馬來西亞新廠為東南亞區域生產中心，年產9萬噸。先前因馬國防疫封城，影響生產約半個月，目前已獲淮復工，今年營運有望損益兩平。

(工商 )