55歲「金鐘視帝」吳朋奉24日於家中驟逝，今消息傳出令許多粉絲相當難過，星友也紛紛發文哀悼，吳朋奉原定即將參與公視《大債時代》演出，劇組獲悉此不幸消息，感到非常的難過。為紀念吳朋奉，公視則特別安排獲得《第一響槍》、《歸．途》、《賽鴿賽歌》、《老街狂想曲》等作品，於公視頻道與「公視+」線上影音平台供大眾緬懷。

吳朋奉曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿到金馬男配、北影影帝及金鐘視帝，被封為「三金影帝」，一生留下豐富影視作品深受許多影迷喜愛。

《大債時代》原邀請吳朋奉飾演代表摧毀青年創業夢想的既得利益者，亦有被大時代經濟環境差所逼迫的無奈，是商界黑暗面的代表，劇中將與張書豪、小薰(黃瀞怡)有多場對手戲。製作人方夢貞表示，該劇已於5月13日開鏡，吳朋奉2周已參與定裝，但尚未進行拍攝，導演廖士涵及劇組工作人員對吳朋奉的離世都深感遺憾。

吳朋奉的演藝生涯獲獎無數，去年憑藉公視人生劇展《第一響槍》，獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。在片中飾演計程車司機黃仔，為了生計日夜奔波而導致家庭關係日益疏遠，試著向家人釋出善意，卻往往使局面更惡劣，將角色面臨的家庭困境詮釋到位。

此外吳朋奉在2008年於公視人生劇展《木棉的印記》詮釋勞工家庭職災者，首度獲得金鐘獎迷你劇影帝，獲得第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角。2011年以公視人生劇展《歸．途》中飾演更生人阿勝，獲得第13屆台北電影節最佳男演員獎。

近期也參與多部公視戲劇作品如《生死接線員》中飾演不懂表達愛，也不捨接受兒子捐肝的父親一角，深刻表現出面對親人生死議題的內心煎熬；而在《你的孩子不是你的孩子–必須過動》飾演教育部主席，充滿說服力的演出令觀眾印象深刻。吳朋奉也在去年公視與國家電影中心合作、金馬電影學院合製的台語電影短片專題「4X相識」中，參與其中梁秀紅導演作品《前世情人的情人》，飾演退休國文老師(文德)，演繹跨世代親子關係與同婚議題的碰撞。

公視特地規劃將於5/30(六) 22:00播出《我的拼湊家庭》、22:30播出《4X相識－前世情人的情人》，6/7(日) 22:00於公視頻道播出《第一響槍》、23:30播出《歸．途》，公視三台5/30(六) 13:00播出《賽鴿賽歌》、5/31(日) 13:00播出《老街狂想曲》；「公視+」線上影音平台也策劃吳朋奉專題影展，含括14部經典作品，與觀眾一道追憶吳朋奉在戲劇中的精彩演出。

(中時 )