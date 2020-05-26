中華職棒賽事開打已經快要2個月了，中信兄弟洋投德保拉近日接受《The Taiwan Times》訪問時談到當初來台的感想，而他也被問到，球隊裡多數洋投都來自南美洲，僅萊福力一人是美國人，會不會出現語言隔閡？對此，德保拉笑稱，其實大家都會說英文，不需要擔心這點。

攤開兄弟洋投名單，德保拉、羅傑斯來自多明尼加，米蘭達來自古巴，三人的祖國皆是南美洲國家，其母語為西班牙語，反觀陣中僅萊福力一人來自美國，不會說西班牙話，對此，德保拉受訪時笑說：「我們每天都和萊福力聊天，我們會說英文，我認識他很久了，自從2013年一起在舊金山打球就認識了。」

報導中，德保拉也談到起初來台的想法，他表示，這次是自己這輩子第一次來到台灣，當時還真不知道會發生什麼事，不過賽事開打至今也將近2個月，德保拉也漸漸習慣這裡的生活，對聯盟以及各隊打者也有一定程度的了解。

中職上週因為「瑞恩」降臨，5天的賽程一共延賽7場，差點創下紀錄，面對這樣的情況，德保拉相當逆來順受，他說：「球員的感覺不太好，但沒有關係，上帝決定下雨，我們就是接受它。」

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(中時電子報)