基隆陳姓男子因積欠1萬8000元交通罰款，被行政執行署宜蘭分署拍賣房屋追繳引發爭議，經行政執行署調查義務人的聲明異議，發現分署拍賣公告登載的「木造房屋」，早不存在，有錯誤瑕疵，5月20日已撤回案件並回復拍賣前狀態，陳男也在今(26日)下午前往執行署繳清1.8萬罰款，讓房屋免於遭法拍命運。

陳母說在執行署撤回案件時表示，房子是公公傳下來的祖厝，家人在這邊住超過50年，這件事多虧大家幫忙，又有神明保佑，總算有好結果。她說，就算借錢，也一定會催兒子快去繳罰單，以免再被法拍。

行政執行署調查發現，陳男確實有多次欠繳相關稅、費、罰鍰紀錄，分署的送達通知、依法執行都合法，沒有違誤。不過，分署查封筆錄及測量筆錄確有不周延，拍賣公告上，有標的物「木造房屋」不存在的錯誤瑕疵。陳男下午在律師陪同下繳清罰款後，已經確定房屋免於遭到法拍命運，幸運保住祖產。

(中時電子報)