大陸全國人大將審議「港版國安法」，香港特首林鄭月娥今日在行政會議接見記者並進行相關說明。

林鄭月娥稱，外界認為這次人大立法繞過香港立法會，是削弱一國兩制的作為，這種說法是罔顧大陸中央與香港特區的制憲關係、也罔顧國家安全立法是中央事權。林鄭相信任何一個國家都不會容許維護國家安全的大事上留有缺口或空白，同時批評外國政客持雙重標準看待，強調外國政府無權干預香港事務。

林鄭月娥表示，港版國安法是「兩步走」，目前僅在第一步，也就是全國人大授權全國人大常委會審議；而第二步是人大常委在草擬法律時要如何制定法規，到時港府將反映香港情況。林鄭並強調，所有機構都會在港區國安法的原則下辦事，不可影響市民依法享有的基本權利和自由。

另有記者詢問港區國安法是否還有香港立法會立法的空間，林鄭月娥則表示否定，並稱，大陸全國人大常委會5月28日經審議通過，有法律效力，人大制訂法律後會由港府公布及實施，沒有其他方法在港實施。她強調今次立法並不取代《基本法》23條，特區仍有責任落實23條立法工作。

(中時 )