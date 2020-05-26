行政院長蘇貞昌今（26）日召開新冠肺炎疫情趨緩後各項防疫措施解禁會議，因應其他國家疫情仍不穩定，強調「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，國境仍要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。

蘇貞昌表示，因應疫情趨緩，各國陸續宣布適度解封，台灣雖然防疫表現佳，民眾大部分生活未受影響，但對相關社交活動仍有限制。今日召集各部會商討各方面活動鬆綁時機，希望做到政府一體、標準一致，各方面活動能有確定指引。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若到6月7日時仍可維持本土零確診，將是第4個14天潛伏期本土零確診，台灣可說是非常安全。在聽取各部會意見後，蘇貞昌裁示若能順利度過第4個14天本土零確診或無社區感染，將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。

不過，蘇貞昌強調，因應其他國家疫情仍不穩定，原則就是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」，國境仍要嚴格執行風險管制人員流通，等到其他國家跟台灣一樣安全，才能進一步開放。至於6月7日後的相關生活指引，由指揮中心6月1日公布。

蘇貞昌表示，民眾迫不及待想要恢復正常生活，政府會做好準備、訂好指引，讓民眾可以盡情出遊。另外，配合振興券的啟動時程，各部會也可做好相關配套補助，與民間加碼共同形成動能，一舉活絡國內經濟。

(時報資訊)