台中市清水區今天8時許發生死亡車禍，陳、王姓兩人分別騎乘兩輛重機行駛在中山路時，與對向要轉彎砂石車相撞，21歲王男當場無生命徵象，送大甲李綜合搶救仍不治；另名21歲陳男送大甲光田醫院，目前尚未脫離險境。警方表示，砂石車駕駛經酒測無酒精反應，全案訊後將依過失致死送辦。

警方指出，今天上午8時許，陳、王兩人分別騎乘重機，行駛在清水中山路由南往北，38歲吳姓男子駕駛砂石車由北往南行駛，當他要左轉海頂路時，與兩直行重機相撞，機車則當場倒在砂石車下。

王男當場無生命徵象，陳男則重傷雙雙緊急送醫。大甲李綜合表示，王男到院時瞳孔放大，經搶救後仍不治。大甲光田醫院指出，陳男到院時意識昏迷，胸部撕裂傷、擦傷，目前生命徵象暫時穩定，但仍未脫險。

經訪查得知，陳與王男在國中是死黨，今天早上7點，陳在超商下班後與王相約騎重車出遊，不料卻發生1死1重傷意外，家屬均傷痛不已。警方表示，訊後將吳姓駕駛依過失致死送辦，正確死因仍待檢方相驗釐清。

(中時 )