教育局長楊振昇說，未曾限制家長不能參加畢業典禮，這是重要的日子；在做好防疫措施下，家長當然可以參與。（陳世宗攝）

鳳凰花開又到畢業的季節！市議員林祈烽等26日為學生家長請命，畢業典禮是學生和家長共同的榮耀和回憶，卻有學校要家長不可以參加學生的畢業典禮。

教育局長楊振昇說，未曾限制家長不能參加畢業典禮，這是重要的日子；在做好防疫措施下，家長當然可以參與。

市議員林祈烽、施志昌和黃守達，26日針對畢業典禮家長能不能到學校參加，質詢教育局長楊振昇說，盧市長日前宣佈各校畢業典禮要照常舉行，但他接獲家長抱怨，指學生回家反映，學校要家長不用去參加畢業典禮，讓家長聽了很生氣，質疑市長為何說各校畢業典禮要照辦，反要家長不用去參加？

林祈烽表示，市府列出畢業典禮的規範要讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記等等；另親友陪同參加，也授權各校依據場地大小做人數控管，這些都沒有問題。學校沒有禁止家長或親友參不參加畢業典禮的權利，不管是學校或老師都沒有剝奪這屬於孩子和家長榮耀的權利。

教育局長楊振昇說，他聽到這件事很驚訝，市長和教育局都支持各級學校要舉辦畢業典禮，有些學校受限於場地的關係，將採分開分流方式，這些都沒有問題，但市長和教育局絕對不會禁止家長到學校參加畢業典禮的事情，他會交待督學調查此事。

楊振昇強調，他將要求各校向學生說明清楚，市長支持舉辦畢業典禮，也歡迎家長一同到學校分享孩子的榮耀與喜悅；這是重要的日子，做好防疫措施下，家長當然可以參與。

(中時 )