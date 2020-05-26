在全國上下持續齊心防疫之際，隨著疫情對各行各業所帶來的巨大影響，在社會的角落仍有許多急需民眾伸出援手的團體，此時日本航空台灣分公司員工也思索如何回饋社會，決定與美國航空共同發起了募集物資支援「台灣關愛基金會」的活動。

日航台灣分公司指出，近期由於企業行號與民眾皆避免於公眾場合群聚，故不少公益團體的募款金額都比去年同期大幅衰退，也因此社福團體都尚在苦撐當中。

日本航空雖然目前各航線的班機大幅減少，但仍維持桃園國際機場與東京成田機場每 天來回一班、高雄小港機場每週一班往返，所有空地勤員工未有鬆懈，期待早日恢復正常運作的同時，努力不懈加強員工訓練、掌握市場狀況，以便為航班全面恢復正常運作隨時做好準備。

這次發起愛心活動，員工們自發性地募集了食物、生活用品、奶粉、紙尿片及防疫用品等物資來幫助弱勢朋友。日本航空及美國航空的代表們將於5月27日將物資捐贈該基金會。

日本航空台灣分公司竹田總經理將率地勤員工及空服員代表一同前往關愛之家，致贈物資並送上關懷與祝福。日本航空期許能透過各種努力回饋社會，以表達感謝之心並實踐企業社會責任。

(工商 )