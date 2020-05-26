高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。然而，現行罷免制度裡，只要25%的合格選民，就可以把50%的民意罷免掉，遭質疑「劣幣驅逐良幣」！自由作家洛杉基也諷刺表示，這就是「台式民主」的奧妙之處。

2018年九合一選舉，韓國瑜以超過89萬票，53.87%的得票率奪下高雄市長寶座，未料，卻遭「WeCare高雄」等民間團體提出罷免案，並條例韓不適任的理由。據選罷法第90條規定，罷免若要通過必須符合兩個條件：一、有效同意票數多於不同意票數，二、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。依照高雄市投票人數計算，罷免門檻是57萬5091人，而且同意票數要多於不同意票數。

然而，對於現行罷免制度，只要25%的合格選民，就可以把50%的民意罷免掉，遭質疑「劣幣驅逐良幣」。對此，洛杉基在臉書表示，這句話如醍醐灌頂！他說這就是「台式民主」的奧妙之處，「你們去選賢與能好了，我照樣可以罷免你，劣幣驅逐良幣，讓自己推出來的庸才上位，大舉尸位素餐，與自己黨派的人一起合法分贓」。

洛杉基認為，民進黨就是有辦法用支持他們的25%的選民，罷免掉50%選民選出來，擋他們財路的縣市長，無論有多能幹、多努力！「這就是『台式民主』獨步全球的奧妙之處」！

(中時電子報)