苗栗縣議員張可欣位於通霄鎮忠孝路的住家，26日中午近1點半驚傳火警，民眾見白煙竄出趕緊在網路社團PO文通知議員返家，警消抵達現場發現房屋雖有白煙，但沒有出現火勢，立即進行排煙處理。

據了解，火警原因為炊事不慎，疑似外籍勞工在家中煮東西，一時疏忽未注意爐火導致燒焦竄出白煙，張可欣接獲消息後立即返家，得知火警暫無大礙後，已在臉書社團向大家報平安。消防人員回報，現場無人受傷。

(中時 )