苗縣議員家驚傳火警 炊事不慎冒出陣陣白煙 14:072020/05/26 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火警現場。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議員張可欣位於通霄鎮忠孝路的住家，26日中午近1點半驚傳火警，民眾見白煙竄出趕緊在網路社團PO文通知議員返家，警消抵達現場發現房屋雖有白煙，但沒有出現火勢，立即進行排煙處理。 據了解，火警原因為炊事不慎，疑似外籍勞工在家中煮東西，一時疏忽未注意爐火導致燒焦竄出白煙，張可欣接獲消息後立即返家，得知火警暫無大礙後，已在臉書社團向大家報平安。消防人員回報，現場無人受傷。 (中時 ) #火警 #炊事 #社團 #張可欣 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃大火案練台生100萬交保 限制出境出海住居 20:422020/05/22 社會 女散布新冠肺炎假訊息 緩起訴法制教育2小時 17:442020/05/22 社會 北市社福場館社團成果發表 逐步開放 04:102020/05/23 地方新聞 倉庫火警緊鄰護理之家 住民急疏散無人傷亡 11:192020/05/23 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 22:422020/05/23 生活 台北馬偕5樓嬰兒室竄火 緊急疏散孕婦嬰兒 14:062020/05/24 社會 淡水暗夜槍響驚醒住戶 2犯嫌遭逮辯：看熱鬧 12:342020/05/25 社會 夫疑尋仇駕車撞入小吃攤 3人受傷送醫 16:472020/05/25 社會 華泰王子飯店傳火警 疏散25人無傷亡 22:472020/05/25 社會 疫情趨緩 台中婚宴、商務會議回來了 04:102020/05/26 產業．科技 社會熱門新聞 賭王何鴻燊人生交棒 5女何超鳳掌大權 - 社會 金鐘獎視帝吳朋奉猝死 地點、原因曝光 - 社會 《浪子回頭》吳朋奉驚傳猝死 3天前PO文狂聊「電火球」 - 社會 獨》志航基地上尉爆違法借貸1500萬 同袍爆怒檢舉 - 社會 吳朋奉告別人生 作家劉克襄曝視帝鮮為人知一面 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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