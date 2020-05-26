澳門賭王何鴻燊在2018年正式退休後，他轉任旗下的澳門博彩控股有限公司榮譽主席。董事主席則由他排行第5的女兒何超鳳則接任，順利完成接班。何超鳳是何鴻燊與二房太太藍瓊瓔的次女，在何鴻燊 11位女兒中排行第5。

何鴻燊一生頗具傳奇色彩，1921年他出生於當時香港四大家族之首的何東家族，擁有猶太、荷蘭、英國、中國等多個民族血統。不過13歲那年，何鴻燊的父親何世光炒股票破產，被迫逃亡越南。

1941年年底，身上僅10港元的何鴻燊前往澳門，進入聯昌貿易公司 工作，因才能出眾，很快成為公司主力幹部。1943年，何鴻燊以他從 公司分到的100萬澳元紅利，開始涉足煤油和紡織品生意。至1959年 ，何鴻燊已擁有1,000萬港元財產，名列香港富豪名單。

1961年，何鴻燊抓住澳門博彩業合法化的時機，與霍英東等人合作 競投澳門賭場專營權，邁出「賭王」之路的第一步。

在90年代初，何鴻燊在澳門建立「皇宮賭場」等多個賭場，建立起他的賭業王國。何鴻燊在最紅的時期，旗下的賭場每年的投注在1 ,300億港元，相當於澳門GDP的6倍，年年上交給政府的賭稅超過40億 港元，占澳門總財政收入的50％以上。全澳門有30％的民眾直接或間接受雇、受益於他的公司。

目前何鴻燊旗下的企業包括：澳門博彩控股公司、香港新濠國際集 團、香港信德集團、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

。在此之前，何超鳳談到即將接任澳博主席時說 ：「壓力一定會有，因為這個是重任。」

(中時電子報)