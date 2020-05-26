家凱營造有限公司捐贈新竹縣政府消防局1輛造價百萬的消防救災車，26日在縣府主管會報中，由縣長楊文科頒發感謝狀，並由該公司董事長夫人王慧菁、董事王韋鈞代表接受，位來使救災更添利器。

楊文科表示，家凱營造董事長鍾全福熱心公益，先前曾捐贈2輛消防救災車，也捐贈個人電腦及運動鞋照顧新竹縣偏鄉學童，是企業回饋社會的典範。 此次捐贈的消防救災車，將配發至消防局第二大隊使用，取代原先的後勤救災裝備，使動線更加順暢。

消防局長孫福佑指出，這台消防救災車為卡旺2497cc四輪傳動雙廂式6人座柴油消防救災車，將作為消防人員趕往災害現場，支援救災、載運人員、物資，具後勤補給支援之用。

第二大隊長陳軍佑表示，此車可裝載的後勤救災裝備有空氣呼吸器、救災指揮帳棚、發電機、夜間照明燈等等，並具備歐翼功能，可於災害現場將左右兩側車門展開，變成臨時前進指揮站展開救援指揮工作，以利指揮官掌握現場資訊及指揮調度作業，進一步提高現場災害搶救效能。

(中時 )