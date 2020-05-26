新冠肺炎襲擊全球，醫療前線的醫護人員仍在戰疫中辛苦奮鬥，台中市立中港高中發起「送愛給醫護人員」活動，包括「一句話簽名海報卡」、「六分鐘『護』一生」兩主軸，為白衣天使加油打氣。
「送愛給醫護人員」由中港高中「思沙龍社群」主辦，是由學校健康與護理老師賴玟廷提議。
「送愛給醫護」活動內容有二，包括「一句話簽名海報卡」、「六分鐘『護』一生」。除了打氣外，也想藉此機會讓醫護人員知道：中港高中師生全體是站在同一陣線的，祝福他們在這場不知何時結束的戰役中，更有能量照護自己、也有動力協助病患找回健康。
「簽名海報」活動對象為鄰近的童綜合醫院，童醫院不僅是學生上放學經常路過的地點，十年來也無償提供國際大講堂協助學校每年舉辦的「悅讀閱讀作家現身」特色活動。「六分鐘『護』一生」活動對象為全國醫護人員，由思沙龍社群的准大學生進行校園街訪、側拍、後製成6分鐘影音。
梧棲童醫院副院長吳肇鑫說，防疫一百多天，醫護人員已經面對3000多名新冠肺炎疑似病患，童醫院幫大家守護防疫最前線，到目前為止，幫大家守住了，將來會繼續努力，感謝中港高中全體師生的鼓勵。
中港高中校長周文松表示，鑑於各高中現階段已經有不少考上大學的學生來說，由學生主動發起、籌備這項活動，不僅很有意義，相信也會在孩子們即將畢業的學習生涯，畫上很棒的句點。
「思沙龍」創於2017年，是一個師生共學社群，以台灣現行升學管道來說，高中端在畢業前會出現經由繁星、申請入學成功的准大學生，為了讓孩子們的學習更具意義，社群宗旨是「圓小我的夢，做大我的貢獻。」
(中時 )
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