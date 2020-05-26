儘管受到疫情衝擊，但大陸銀保監會有關部門負責人26日表示，2020年第一季，個人住房貸款、消費類貸款、信用卡貸款總體平穩，資產質量相對穩定。

據稱，個人住房貸款穩步增長，不良率穩定在低位；第一季，個人住房貸款新增1兆元（人民幣，下同）左右，增量較去年同期下滑2.4％；第一季末不良率較年初小幅上升，基本維持低位。

根據銀保監會數據顯示，個人消費類貸款小幅下降，不良率小幅上升；第一季個人消費類貸款減少270億元；其中，2月減少1600多億元；3月新增1200多億元，月度增量已隨復工復產推進由負轉正；第一季末不良率較年初上升0.24個百分點。

此外，信用卡貸款有所下降，不良率有所上升；第一季，信用卡貸款減少3300多億元；其中，2月減少4000多億元；3月新增1400多億元，月度增量已隨復工復產推進由負轉正；第一季末不良率較年初上升0.52個百分點。

該負責人表示，第一季消費類貸款和信用卡貸款不良率上升的原因包括，一方面，疫情影響部分信用卡客戶的還款能力，今年第一季，全國居民人均可支配收入比上年同期名義增長僅0.8％；另一方面，信用卡貸款期限較短，不良暴露較迅速。

不過，該負責人旋即表示，隨著經濟逐步恢復，復工復產持續推進，居民就業率持續上升，居民還款能力將逐步恢復，未來這一情況將有所改善。

(旺報 )