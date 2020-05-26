何猷君去年娶妻生子。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君回應網友。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

何猷君分享小時候和爸爸合影。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊近年來常傳身體狀況不佳，今(26日)港媒報導他因身體虛弱無法再打強心針，在家人陪伴下辭世，享耆壽98歲。外界常好奇家產龐大的賭王家族會如何分產？半年前四房兒子何猷君就曾趁喝醉時回應網友：「錢早就分完了」。

賭王四房兒子何猷君是人生勝利組，人帥學歷高，去年5月他突然向大6歲超模奚夢瑤求婚，7月兩人領證，10月生下一子，成為賭王家金孫。港媒當時報導，年事已高的賭王為了鼓勵家人積極開枝散葉，搬出獎勵只要增加一位家庭成員就能分得5億，但賭王家方面對報導沒回應，去年11月何猷君才在網上澄清。

何猷君當時略帶醉意寫下：「大家好！！！我愛小明，我愛我老婆！一年多了沒經常發微博，看到難聽的評論不開心，看到說她不好的也不開心！」言語中一心護妻，酸民卻寫下：「潛台詞：謝謝老婆又能讓我們四房分了一大筆遺產」，引出何猷君反擊財產早就分完，要網友多看看新聞再說話。

何猷君又諷刺說：「趕上已經分完的家產？還是為了趕上一個快一百歲老人家的希望？我愛她，不需要你認可」，強調：「生了個兒子，我好開心，看到我父親的笑容，我一輩子都驕傲、一輩子都開心，我也有一個人可以以後一起打網球，一件我跟我爸沒能完成一輩子的遺憾。生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的，謝謝」，又用網友的語氣說：「潛台詞：我愛我老婆，一直想說你這種sb值得給罵，老婆不在身邊我就罵下去了，sb」。

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(中時電子報)