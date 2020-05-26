透過成星招生管道進入成大的蔡維蔆。(成功大學提供／曹婷婷台南傳真)

「讀書，是我所知最有機會讓我和母親離開泥沼的方法！」今年獲成功大學「成星計畫」錄取的吳昊軒，因家庭環境緣故，很多人總以「還有很多人比你更可憐」告訴他現狀知足，「但我的傲骨不容許我在沒盡力前就放手」。吳昊軒說，生命遭遇困境或不公平時，奮力一搏，才有機會為自己贏來生命曙光。

學習路上總會遇到許多困難，不僅是學習途中所遇見的，很多阻攔往往來自經濟、家庭、健康等，成功大學106學年度起推動「成星計畫」，扶助弱勢學生努力向學，每年提供52個名額，為全國頂大最多。今年在數百名申請者中，最後選出49名優秀生入學。

成大表示，成星計畫推動迄今已4年，報名人數年年增長，106、107及108學年度，分別有43、41及40名清寒優秀學子入學，且依成星管道進入成大的學生，都非常用功學習，歷年入學學生，平均的班級名次皆有所進步。

吳昊軒自小家庭環境複雜，很多人總用「每個人生下來都是一樣的，不要只會怨天尤人」或是「還有很多人比你更可憐」來安慰他，「我的傲骨不容許我在沒盡力前就放手」，吳昊軒認為，生命遭遇困境或不公平時，不應該放棄掙扎，不放任命運捉弄，要保持希望，才有機會為自己贏來生命曙光。透過成星招生管道進入成大的蔡維蔆表示，家中經濟全靠外婆賣菜收入，生活不易，但她不被困境阻撓，也相信「讀書是改變生活環境的最好方式」。

成大表示，為助學子安心求學，目前設有良好支持系統全方位照顧學生身心、學習以及經濟面向。例如提供「晨曦助學金」、「安心就學濟助方案」等各式獎學金，還提供學校宿舍床位保留及免費住宿。心理健康方面則有相關整合型配套服務。課業方面，招募校內學習成績優異的學生，在指定地點及宿舍提供全校性專業科目課業輔導，除可使接受輔導的學生在學業上得到幫助，同時促進與學長姊互動，進一步傳承成大精神。

成大校長蘇慧貞說。109學年度將迎來新的一屆「成星計畫」學子，成功大學秉持大學社會責任，珍視他們不為處境艱難、力爭上游的奮鬥身影，勇敢化阻礙為助力，化經歷為養份，希望透過成大「成星計畫」照亮遠方，幫助學子蛻變為「成」大的明日之「星」。

(中時 )